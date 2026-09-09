Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Segro von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12.76 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 78.370 Segro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 742.01 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 08.09.2026 auf 9.47 GBP belief. Mit einer Performance von -25.80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Segro betrug jüngst 12.74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Segro von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
04.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Segro PLC (EQS Group)
|
03.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
02.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
02.09.26
|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Segro-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)