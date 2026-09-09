Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’872 -1.3%  SPI 19’604 -1.2%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’627 -1.5%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’296 -1.8%  Gold 4’401 1.0%  Bitcoin 63’942 0.8%  Dollar 0.8092 0.0%  Öl 100.6 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance unter der Lupe 09.09.2026 10:02:26

FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Segro von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Segro
10.24 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12.76 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 78.370 Segro-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 742.01 GBP, da sich der Wert eines Segro-Papiers am 08.09.2026 auf 9.47 GBP belief. Mit einer Performance von -25.80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Segro betrug jüngst 12.74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Segro PLC (REIT)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten