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18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Segro-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7.02 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’425.314 Segro-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’941.85 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 17.11.2026 auf 9.08 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29.42 Prozent.
Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12.49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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