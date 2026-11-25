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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Segro-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 8.09 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, befänden sich nun 12.364 Segro-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Segro-Aktie auf 9.14 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.01 GBP wert. Mit einer Performance von +13.01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Segro bezifferte sich zuletzt auf 12.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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