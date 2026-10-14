Segro Aktie 10357006 / GB00B5ZN1N88
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Segro-Einstieg?
|
14.10.2026 10:03:12
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Segro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Segro-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4.13 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.185 Segro-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 228.16 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 13.10.2026 auf 9.43 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128.16 Prozent.
Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
14.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
14.10.26
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
12.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
09.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
08.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.10.26
|FTSE 100-Wert Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Segro von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)