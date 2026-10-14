FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Segro-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4.13 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.185 Segro-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 228.16 GBP, da sich der Wert einer Segro-Aktie am 13.10.2026 auf 9.43 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128.16 Prozent.

Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12.62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch