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|Lukratives Segro-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Segro-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Segro-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Segro-Aktie betrug an diesem Tag 3.96 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 252.409 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’320.14 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 10.11.2026 auf 9.19 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 132.01 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 12.49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Segro PLC (REIT)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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