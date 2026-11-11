FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingebracht

Die Segro-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Segro-Aktie betrug an diesem Tag 3.96 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Segro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 252.409 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’320.14 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 10.11.2026 auf 9.19 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 132.01 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 12.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch