Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.31 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3’021.148 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49’592.15 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 12.10.2026 auf 16.42 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 395.92 Prozent erhöht.
Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 17.06 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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