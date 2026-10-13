FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.31 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3’021.148 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49’592.15 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 12.10.2026 auf 16.42 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 395.92 Prozent erhöht.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 17.06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch