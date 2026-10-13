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Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618

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Rentabler Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg? 13.10.2026 10:02:21

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Scottish Mortgage Investment Trust
19.28 EUR -2.28%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.31 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3’021.148 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 49’592.15 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Anteils am 12.10.2026 auf 16.42 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 395.92 Prozent erhöht.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 17.06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’515.28 19.55 SGBK2U
Short 14’823.96 13.74 SGBJ3U
Short 15’360.21 8.95 SJDBFU
SMI-Kurs: 14’051.01 13.10.2026 10:47:37
Long 13’351.86 19.55 SLBIBU
Long 13’046.29 13.74 SE2BZU
Long 12’494.96 8.90 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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