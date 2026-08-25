FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 10.95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91.324 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’331.96 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 24.08.2026 auf 14.59 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’331.96 GBP entspricht einer Performance von +33.20 Prozent.

Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch