Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618
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25.08.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 10.95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91.324 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’331.96 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 24.08.2026 auf 14.59 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’331.96 GBP entspricht einer Performance von +33.20 Prozent.
Scottish Mortgage Investment Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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