Am 24.11.2023 wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.13 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’402.525 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’315.57 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 23.11.2026 auf 14.49 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103.16 Prozent erhöht.

Scottish Mortgage Investment Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.42 Mrd. GBP gelistet.

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Redaktion finanzen.ch