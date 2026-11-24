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|Lohnende Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage?
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24.11.2026 10:02:13
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 24.11.2023 wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7.13 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’402.525 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’315.57 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 23.11.2026 auf 14.49 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103.16 Prozent erhöht.
Scottish Mortgage Investment Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.42 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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