FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an diesem Tag 6.90 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’449.275 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Papiere wären am 28.08.2026 21’630.43 GBP wert, da der Schlussstand 14.93 GBP betrug. Mit einer Performance von +116.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Scottish Mortgage Investment Trust jüngst 16.13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch