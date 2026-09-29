FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.70 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.934 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 15.66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233.80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133.80 Prozent zugenommen.

Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 16.45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch