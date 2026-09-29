Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6.70 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.934 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 15.66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 233.80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133.80 Prozent zugenommen.
Scottish Mortgage Investment Trust war somit zuletzt am Markt 16.45 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.