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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Diesen Tag beendete die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie bei 3.25 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30.741 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 461.73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.02 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +361.73 Prozent.
Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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