Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
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21.10.2026 10:02:15
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sage von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sage-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Sage-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9.51 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1’051.525 Sage-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’045.22 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 20.10.2026 auf 11.46 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 20.45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sage bezifferte sich zuletzt auf 10.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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