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Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03

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Sage-Anlage unter der Lupe 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sage-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Sage-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Sage
11.48 CHF -1.20%
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Vor 1 Jahr wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11.10 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 900.901 Sage-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’576.58 GBP, da sich der Wert eines Sage-Anteils am 18.08.2026 auf 10.63 GBP belief. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 9’576.58 GBP entspricht einer negativen Performance von 4.23 Prozent.

Sage wurde am Markt mit 9.40 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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