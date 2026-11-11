FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Sage-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.26 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 888.099 Sage-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.49 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 10’199.82 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 10’199.82 GBP entspricht einer Performance von +2.00 Prozent.

Sage war somit zuletzt am Markt 10.42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch