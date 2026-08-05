FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7.25 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 13.789 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sage-Papiers auf 10.10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139.20 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.20 Prozent gesteigert.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch