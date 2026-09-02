Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Sage-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Sage-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Sage-Anteile bei 7.43 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 134.590 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’441.45 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 01.09.2026 auf 10.71 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +44.15 Prozent.
Sage wurde am Markt mit 9.81 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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