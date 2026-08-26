Sage Aktie 21381483 / GB00B8C3BL03
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Sage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die Sage-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9.52 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.509 Sage-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 116.07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.05 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.07 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Sage belief sich zuletzt auf 9.92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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