Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Rolls-Royce-Investment?
|
19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Rolls-Royce-Aktie an diesem Tag bei 1.39 GBP. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 7’171.543 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 96’858.86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13.51 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +868.59 Prozent.
Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 111.86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rolls-Royce (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rolls-Royce (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.