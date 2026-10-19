FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Rolls-Royce-Aktie an diesem Tag bei 1.39 GBP. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 7’171.543 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 96’858.86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13.51 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +868.59 Prozent.

Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 111.86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch