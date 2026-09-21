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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Performance im Blick 21.09.2026 10:02:30

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Rolls-Royce
16.26 CHF 3.13%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rolls-Royce-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie betrug an diesem Tag 1.19 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 838.328 Rolls-Royce-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (14.50 GBP), wäre die Investition nun 12’155.76 GBP wert. Damit wäre die Investition 1’115.58 Prozent mehr wert.

Alle Rolls-Royce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 120.41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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