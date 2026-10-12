FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2.12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 472.144 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’540.13 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Anteils am 09.10.2026 auf 13.85 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 554.01 Prozent vermehrt.

Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 114.95 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch