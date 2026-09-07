Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Rolls-Royce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Rolls-Royce-Papier bei 10.76 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 929.800 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 14.89 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’848.44 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.48 Prozent angewachsen.
Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 123.87 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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