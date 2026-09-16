FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rio Tinto-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 52.89 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.891 Rio Tinto-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 71.47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.13 GBP wert. Damit wäre die Investition um 35.13 Prozent gestiegen.

Am Markt war Rio Tinto jüngst 117.30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch