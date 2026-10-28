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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Rio Tinto-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie betrug an diesem Tag 28.32 GBP. Bei einem Rio Tinto-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.532 Rio Tinto-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 226.03 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 27.10.2026 auf 64.00 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126.03 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Rio Tinto eine Marktkapitalisierung von 104.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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