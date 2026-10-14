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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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Lohnende Rio Tinto-Anlage? 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Papier Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien verdienen können.

Rio Tinto
72.60 CHF -4.41%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rio Tinto-Papier statt. Der Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50.73 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19.712 Rio Tinto-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rio Tinto-Aktie auf 69.97 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’379.26 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’379.26 GBP, was einer positiven Performance von 37.93 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 116.20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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