FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr eingebracht

Das Rentokil Initial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.57 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 279.877 Rentokil Initial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.48 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973.13 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 2.69 Prozent verkleinert.

Rentokil Initial wurde am Markt mit 8.77 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch