FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Rentokil Initial-Anteile letztlich bei 6.08 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 164.582 Rentokil Initial-Aktien. Die gehaltenen Rentokil Initial-Papiere wären am 04.08.2026 609.45 GBP wert, da der Schlussstand 3.70 GBP betrug. Das entspricht einer Einbusse um 39.06 Prozent.

Am Markt war Rentokil Initial jüngst 8.96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch