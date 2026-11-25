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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rentokil Initial-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Rentokil Initial-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.55 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’197.802 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 8’241.76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.75 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 17.58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rentokil Initial eine Börsenbewertung in Höhe von 9.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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