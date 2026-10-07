Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
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|Rentable Rentokil Initial-Investition?
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Rentokil Initial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5.87 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Rentokil Initial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 170.383 Rentokil Initial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 509.45 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 06.10.2026 auf 2.99 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.06 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Rentokil Initial eine Marktkapitalisierung von 7.51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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