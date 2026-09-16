FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Verlust hätte eine RELX-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der RELX-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die RELX-Aktie an diesem Tag bei 34.25 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die RELX-Aktie investierten, hätten nun 29.197 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der RELX-Aktie auf 25.36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 740.44 GBP wert. Mit einer Performance von -25.96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

RELX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45.32 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch