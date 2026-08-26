RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das RELX-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25.28 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die RELX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39.557 RELX-Aktien. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 25.08.2026 1’035.60 GBP wert, da der Schlussstand 26.18 GBP betrug. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’035.60 GBP entspricht einer Performance von +3.56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 46.23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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