FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden RELX-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das RELX-Papier an diesem Tag bei 21.77 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.593 RELX-Aktien. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 29.09.2026 114.68 GBP wert, da der Schlussstand 24.97 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 14.68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 43.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch