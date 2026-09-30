RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RELX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in RELX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden RELX-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das RELX-Papier an diesem Tag bei 21.77 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.593 RELX-Aktien. Die gehaltenen RELX-Aktien wären am 29.09.2026 114.68 GBP wert, da der Schlussstand 24.97 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 14.68 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 43.07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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