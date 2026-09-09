RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer RELX-Einstieg?
|
09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das RELX-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14.27 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in RELX-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.008 RELX-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 25.51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178.77 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78.77 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von RELX belief sich zuletzt auf 44.81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:02
|FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel kaum verändert (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 schlussendlich ohne Schwung (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)