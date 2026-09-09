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Lukrativer RELX-Einstieg? 09.09.2026 10:02:26

FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

RELX
28.22 CHF 0.38%
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Das RELX-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14.27 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in RELX-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.008 RELX-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 25.51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178.77 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78.77 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von RELX belief sich zuletzt auf 44.81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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