FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prudential-Anteile bei 10.30 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 970.874 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Prudential-Aktie auf 9.50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’219.42 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7.81 Prozent.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 23.43 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch