FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prudential-Papiers betrug an diesem Tag 9.14 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1’094.571 Prudential-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’241.24 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 02.07.2026 auf 10.27 GBP belief. Damit wäre die Investition 12.41 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Prudential betrug jüngst 25.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch