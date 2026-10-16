Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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16.10.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Prudential-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Prudential-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11.55 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 865.741 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (8.99 GBP), wäre das Investment nun 7’786.47 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22.14 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Prudential einen Börsenwert von 22.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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