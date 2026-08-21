Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Prudential-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.52 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 8.679 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.08.2026 gerechnet (10.12 GBP), wäre das Investment nun 87.83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.17 Prozent verringert.
Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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