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27.11.2026 10:02:31
FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Prudential eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Prudential-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9.09 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’100.352 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’442.34 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 26.11.2026 auf 9.49 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.42 Prozent erhöht.
Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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