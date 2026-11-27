Die Prudential-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9.09 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’100.352 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’442.34 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 26.11.2026 auf 9.49 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.42 Prozent erhöht.

Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch