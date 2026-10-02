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Prudential Aktie 401267 / GB0007099541

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Prudential-Performance 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Prudential-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Prudential
10.01 CHF -0.17%
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Am 02.10.2023 wurden Prudential-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential-Papier bei 8.60 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.625 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Prudential-Aktie auf 9.21 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.07 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 7.07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Prudential bezifferte sich zuletzt auf 22.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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