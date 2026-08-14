Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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14.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Persimmon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Persimmon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Persimmon-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29.05 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hat, hat nun 3.442 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Persimmon-Aktie auf 11.96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41.15 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 58.85 Prozent.
Persimmon war somit zuletzt am Markt 3.75 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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