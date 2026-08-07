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Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383

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Profitables Persimmon-Investment? 07.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Papier Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Persimmon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Persimmon-Investment gewesen.

Persimmon
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Am 07.08.2023 wurde die Persimmon-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11.43 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 875.274 Persimmon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Persimmon-Aktie auf 11.56 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’113.79 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1.14 Prozent.

Insgesamt war Persimmon zuletzt 3.61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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