Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pershing Square-Anteile an diesem Tag 47.92 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 208.681 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’971.62 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 23.11.2026 auf 38.20 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20.28 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Pershing Square betrug jüngst 6.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch