FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Pershing Square-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.10 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.831 Pershing Square-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 151.11 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39.44 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 51.11 Prozent.

Pershing Square wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.89 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch