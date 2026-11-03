FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pershing Square-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Pershing Square-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Pershing Square-Aktie bei 29.56 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Pershing Square-Aktie investierten, hätten nun 338.295 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 38.96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’179.97 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 31.80 Prozent.

Pershing Square markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch