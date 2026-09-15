FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Pershing Square-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25.70 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38.911 Pershing Square-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 37.72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’467.70 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’467.70 GBP, was einer positiven Performance von 46.77 Prozent entspricht.

Pershing Square erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch