FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 3 Jahren eingefahren

Die Pershing Square-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.283 Pershing Square-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 126.00 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 07.09.2026 auf 38.38 GBP belief. Damit wäre die Investition 26.00 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Pershing Square eine Börsenbewertung in Höhe von 6.80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch