Am 23.11.2023 wurden Pearson-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pearson-Papier bei 9.67 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’034.340 Pearson-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 13’441.25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13.00 GBP belief. Mit einer Performance von +34.41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Pearson belief sich jüngst auf 7.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch