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16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 16.11.2025 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.09 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in Pearson-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99.108 Pearson-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 13.23 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’311.20 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 31.12 Prozent.
Der Börsenwert von Pearson belief sich zuletzt auf 7.92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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