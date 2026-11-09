FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Pearson-Papier statt. Der Schlusskurs des Pearson-Papiers betrug an diesem Tag 7.45 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.432 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 12.95 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173.94 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.94 Prozent angezogen.

Pearson war somit zuletzt am Markt 7.76 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch