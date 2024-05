FTSE 100-Papier Next-Aktie: Über diese Dividende können sich Next-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Next am 16.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 2.07 GBP. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 0.485 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Next-Titel via London bei einem Wert von 93.92 GBP. Am 17.05.2024 wird das Next-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Next verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2.43 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 3.10 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Next-Aktienkurs via London 62.49 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 76.35 Prozent statt.

Dividendenausblick von Next

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2.18 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.34 Prozent sinken.

Schlüsseldaten von Next

Next ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 11.280 Mrd. GBP. Next besitzt aktuell ein KGV von 12.86. 2024 setzte Next 5.491 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 6.61 GBP.

Redaktion finanzen.ch