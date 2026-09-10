FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Next-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80.42 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.435 Next-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 150.00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’865.29 GBP wert. Mit einer Performance von +86.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Next betrug jüngst 17.41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch